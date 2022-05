Philippe DUFOUR

Chers Contacts,



Cela fait de nombreuses années que j’ai le projet de créer une société.

Pourquoi faire ce choix me direz-vous ? Tout simplement pour accomplir un rêve.



Indéniablement l’évolution économique a modifié le sens donné au travail. Nombreuses entreprises traditionnelles se limitent aux objectifs financiers en oubliant souvent que le salarié lui-même, ne trouve aucun sens à cette finalité.

Aussi, mon projet est de créer une entreprise où il fait bon travailler.



Une entreprise où la voix du Client sera notre fil conducteur ;

Notre ‘’esprit maison’’ sera basé sur le travail en équipe et l’amélioration continue.

Nos Experts partageront leurs expériences ; La gestion des talents sera notre priorité ;



Une société qui permettra à nos collaborateurs de s’impliquer et de trouver un accomplissement dans le travail avec l’engagement commun, de satisfaire le besoin client.



Riche de ces convictions et de la rencontre avec deux associés qui les partagent, nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure passionnante de la création d’entreprise. Nos compétences sont complémentaires et nous portons les mêmes valeurs.



Exigence & professionnalisme Intégrité & confiance



Amélioration continue & satisfaction client Cohésion & Efficacité



Communiquer & donner du sens Former & développer les talents



Engagement environnemental & Respect des hommes



Force de notre expertise, c’est dans le secteur de la protection électronique et de l’automatisme que nous avons choisi de nous illustrer. Nous utiliserons nos expériences pour développer des solutions personnalisées et un service engageant et efficace.



Vous qui faites partie de mon réseau Viadeo, peut-être avons-nous déjà travaillé ensemble ou simplement nous connaissons nous. Je tenais à partager mes projets, en premier, avec vous.

Afin de nous soutenir, je vous invite à partager cette information.



Que cette année nouvelle exauce vos rêves, vos espérances et vos projets.

Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches une très belle année 2017.



A bientôt

Avec mes cordiales salutations



Philippe DUFOUR



Mes compétences :

Audits

Audits de sécurité

CEM

Compatibilité

Compatibilité électromagnétique

Informatique

Manager

Sécurité

Technicien informatique

Veille

Veille technologique