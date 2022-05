Philippe DUFOUR

Grande expérience dans les domaines High Tech et Logiciels.



Expert dans le développement et le management des marchés créatifs, High Tech et IT avec une longue expérience acquise durant plus de 15 ans en audio, photo et vidéo.



Expérimenté à la fois en marketing et management des ventes, incluant la distribution verticale, la gestion des partenaires stratégiques, VIP, et la gestion des réseaux d’influences



Énergique, déterminé, structuré dans l’approche, doté d’un état d’esprit entrepreneurial



Capacité à établir des relations fortes et loyales avec des partenaires dans le but d’atteindre les objectifs de la société ainsi que les attentes des clients.



Mes compétences :

Conseil

Audiovisuel

Marketing opérationnel

Business development

Video

Marketing stratégique

Musique