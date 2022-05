Bonjour,

Je suis Philippe Dugué, j'ai un parcours effectué dans le secteur de la logistique depuis vingt trois ans et ce à des postes divers comme magasinier /préparateur de commandes, responsable des expéditions, responsable d'entrepôt, agent postal et chef d'équipe produits métallurgiques. Ces expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir rigueur, méthodologie, autonomie et de nombreuses compétences. J'ai voulu bonifié ces vingt trois années dans la logistique par un titre de TECHNICIEN EN LOGISTIQUE D'ENTREPOSAGE durement acquis au bout de sept mois de formation à l'AFTRAL de ALLONNES (72) afin d'être plus compétitif sur le marché du travail.





Mes compétences :

Suivre les ratios de productions en entrepôt

Animer une équipe d'opérateurs en entrepôt

Organiser l'entretien de la zone de stockage

Organiser les zones d'entreposages

Renseigner et valider les documents de transports

Etablir le planning des opérateurs en entrepôt

Traiter les non- conformités

Coordonner les inventaires des produits en stock

Réguler les entées et sorties