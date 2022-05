Philippe DUHR

Après un parcours d'une dizaine d'année en grande distribution, en qualité d'Adjoint de Direction Financière et d'Administrateur du réseau informatique, j'ai occupé, ces treize dernières années, la fonction de Responsable Administratif et Financier d'une filiale d'u groupe d'entreprises de l'industrie et du bâtiment, évoluant dans la fabrication et la pose de menuiseries extérieures pour tous publics : bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, entreprises générales de bâtiments, artisans et particuliers.



Mon expertise me permet de superviser et de garantir la bonne tenue d'une comptabilité jusqu'au bilan, ainsi que de contribuer à améliorer la gestion des activités en mode projet.



Mes compétences :

Comptabilité jusqu'au bilan

Management d'équipes administratives

Administration du personnel

Contrôle de gestion

Excel confirmé / Word courant

Pilotage & maintenance d'ERP

Gestion budgétaire

Prévisions et suivi de trésorerie