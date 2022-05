Philippe DURR

Autodidacte à 100%

Débutant ma carrière professionnelle en 1982.

Responsable Informatique au sein d'une PME agroalimentaire

Roger ROPOSTE Traiteur de 1982 à 2001

Responsable Informatique à la Française De Gastronomie depuis 2001

Différentes missions entre les sociétés

Informatisation du service expédition.

Mise en place de l'Edi (commande - avis d'expédition - stock - approvisionnement et facture).

Mise en place d'une CRM

Mise en place d'un réseau VPN entre les différents sites de production.

Responsable téléphonie (gestion du parc mobiles et fixes).

Interlocuteur direct avec les différents fournisseurs.

Messagerie Lotus et Exchange



Formation : SST (sauveteur secouriste au travail)- Auditeur qualité