Philippe DUMINUCO

Après 23 ans de carrière militaire et à l’issue de ma reconversion professionnelle fin octobre 2014 à l’AFPA de la Sentinelle, j’ai obtenu le titre d’électricien d’équipement avec les habilitations B1, BR et BE Vérifications.

Ainsi,depuis le 16 mars 2015, j'ai créé mon entreprise d'électricité générale sous le nom de "DOMINO-ELEC".

Voici le site internet de l'entreprise:

www.dominoelec.fr



Mes compétences :

Autonome et responsable

Rigueur dans le travail

Lecture de schémas, Respecter les normes ISO et N

Rigueur

Esprit d'équipe

Autonomie