Philippe DUMOND

- pratique courante de l’anglais

- plusieurs expériences dans un environnement international

- maîtrise des outils et techniques modernes de management,

- forte culture résultats, prévention / sécurité, qualité et gestion de projets

- esprit entrepreunarial



Mes motivations :



Relever un challenge global de développement des performances industrielles, techniques et économiques d’un Centre de Profit ou d’une Direction Opérationnelle :

utiliser mon expérience et mes compétences comme un réel levier d'amélioration de sa compétitivité, et contribuer ainsi à soutenir sa stratégie de développement et d’amélioration continue de l'offre de services



Mes compétences :

Maintenance

Logistique

Gestion

Amélioration continue

Supply chain

Performance

Agroalimentaire

Qualité

Production

International

Sécurité industrielle

Sécurité au travail

Radioprotection

Santé au travail