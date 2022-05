Tony GENDRAUX

Passionné de technique et de nouvelles technologies, j'ai co-créé le bureau d'ingenierie FLEXITEC en 2008 pour apporter mon expérience du terrain aux industriels de la métallurgie, et plus particulièrement de la tuyauterie/chaudronnerie.

Ces connaissances me permettent aujourd'hui de répondre aux spécificités des clients en optimisant les aspects techniques et budgétaires, dans le respect des règles de sécurité.



Mes compétences :

Éléments finis

Ingénierie

Dessinateur industriel

Cadworx Plant Pro

Autopipe Vessels

Caesar II

Ansys

Modélisation 3D

AutoCAD

Scanner 3D