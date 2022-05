Philippe DUMONT

J'exerce actuellement une activité de consultant pour permettre à la société qui fait appel à mes services d’obtenir la qualification Qualibat et le label RGE, d'une part, et d'autre part sur la mise en place d'un service après-vente. Cette mission consiste à définir une organisation, des prestations et les rendre ensuite opérationnelles.



D'autre part, je suis membre d’une association professionnelle CTP 02 qui développe la promotion de l'emploi en temps partagé vers les entreprises.

Une entreprise peut avoir des besoins partiels de compétences mais ne dispose pas des ressources suffisantes pour envisager le recrutement d’un CDI. Notre expérience nous a montré que la formule de l’emploi en temps partagé intéresse particulièrement les entreprises, par la souplesse qu’elle représente.Ces entreprises sont alors en mesure de recourir aux compétences qui leur manquent pour accompagner de manière pérenne la croissance. De même, elles peuvent recourir au temps partagé dans le cadre d’un nouveau projet. Elles gagnent ainsi en réactivité, en flexibilité et en compétitivité.

Ce mode de travail en temps partagé procure à l’Entreprise :

•Un temps de compétences dont elle délimite elle-même les conditions en fonction de ses besoins réels, en nombre d’heures et en durée,

•La possibilité de se doter de compétences solides et variées, qu’elle ne pourrait s’offrir dans le cadre d’un contrat de travail traditionnel à temps plein,

•Des collaborateurs immédiatement opérationnels capables de créer, d’organiser et développer leurs services,

•Des coûts optimisés et maîtrisés, pour bien souvent un travail de consulting bien plus cher,

Dans cet esprit, mes interventions se concentrent sur deux grands domaines de compétences :

Ma première expertise concerne l’apport de solutions de rationalisation de votre logistique, la gestion de votre production, de vos stocks ou de votre service après-vente.

Ma seconde expertise porte sur le pilotage d’une démarche de certification, l’analyse de votre système qualité et conduire les améliorations de vos processus.











Mes compétences :

Conduire une démarche qualité

Conduire une démarche sécurité

Optimiser les circuits de distribution

Optimiser processus

Optimiser les stocks

Optimiser la gestion documentaire

Organisation