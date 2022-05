Philippe DUMOULIN

Ancien Officier de gendarmerie,je suis Security Manger pour Thales Communications en poste pour Geos International. à Kaboul Afghanistan depuis 2009. J'ai termine ma carrière gendarmerie au CNEFG, centre spécialisé dans la gestion de foule au Maintien de l'ordre et intervention professionnelle. J'ai commandé le peloton d'intervention de la Réunion et servi 13 ans au GSPR (GIGN) comme officier de sécurité auprès des Présidents MITTERRAND et CHIRAC jusqu'en 2005. Expert en sureté, sécurité en protection de hautes personnalités, instructeur de groupes d'intervention et protection étrangers,audits de sécurité, je recherche à mettre mes compétences, mon expérience et mon savoir faire au service d'une grande famille française ou étrangère ou d'un grand groupe industriel.

Anglais écrit et parle.



Mes compétences :

Discrétion

Sûreté Sécurité des Entreprises

Recrutement

Anticipation