Philippe DUNAUD

Après 23 ans passés à la direction générale de l'armement (DGA) que j'ai quittée fin 2011, j'ai rejoint en 2012 la TPE Adminext spécialisée dans la conseil en stratégie et en systèmes d'informations auprès des administrations publiques. J'y mène des missions variées relatives souvent à des schémas directeur SI ou à l'étude de problématiques stratégiques. Je suis également en charge du développement des affaires dans le domaine de la défense et de la sécurité.



A la DGA, j'ai acquis une expérience solide en direction de projets, principalement dans le domaine des armements terrestres (artillerie, contre-mobilité, hélicoptères) et dans le domaine international (directeur de programmes puis représentant français aux comités directeurs de 3 programmes internationaux : système d'artillerie lance roquettes multiples en coopération transatlantique -USA, FR, GE, UK & IT-, obus intelligent d'artillerie BONUS en coopération franco-suédoise, radar de contrebatterie COBRA managé par l'agence européenne d'armement OCCAR au profit de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni ; directeur d'opérations export hélicoptères en charge de coordonner le soutien français au profit de certains de nos clients d'hélicoptères notamment l'Australie, la Corée et la Grèce).



J'ai aussi beaucoup travaillé à la DGA dans le domaine capacitaire en travaillant sur des problématiques très variées, tant opérationnelles (frappe à distance, observation aéroportée, simulation...) que méthodologiques (aide à la décision, approche sans tabous, prise en compte des "technologies molles"...)



Mon expérience dans le domaine de la conduite de projets m'a conduit à développer une approche de la conduite des projets complexes par facteurs clés de succès que j'ai présentée à l'OTAN en 2011 et à l'école centrale de Paris en 2012.



J'ai apprécié de pouvoir rejoindre la PME Adminext dans laquelle je peux valoriser mon expérience des projets (en l'élargissant au domaine des SI), de l'administration publique et continuer à travailler pour le bien public sur des problématiques variées et de haut niveau.



Mes compétences :

Aide à la décision

Armement

Défense

Etudes stratégiques

Management

Management de projets

Management de projets complexes

Négociations

Negociations internationales

Projets complexes

Systèmes d'Information

Vision

Système d'information