Olivier Lamy est le fondateur du Groupe Geocible :

http://www.geocible.com

http://www.almageo.com

http://www.map2net.com

http://www.viadeo.com/recherche/produitsdetails/?companyId=00224k175kgmji1e



Geocible est une société d'études en geomarketing :

étude d'implantation, de sectorisation, de zones de chalandise, géocodage fin partout en Europe et au Maroc, visualisation de potentiel, Webmapping, fourniture de données, conseil ...



Almageo est la filiale casablancaise du groupe.



Professeur associé à l'Université Paris XII (Master urbanisme et territoires, Mention géographie et géomarketing, Spécialité géomarketing) :

http://www.master-geomarketing.com



Créateur du hub Geomarketing :

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002xwa0uttzyxuz



Si vous hésitez à me contacter, c'est que vous auriez déjà dû le faire : olivier.lamy(at)geocible.fr



Mes compétences :

Algorithmique

Géomarketing

Gestion de projet

Statistiques

Formation

Géographie

Cartographie

Modélisation

Statistique

Ingénieur

Géolocalisation

Webmapping

SIG

Maroc