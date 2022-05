Philippe DUNEZ

Grâce à ma formation d'Ingénieur en Géotechnique / Génie Civil, je me suis spécialisé dans le développement commercial et l'acquisition d'affaires, pour le domaine des fondations spéciales. En France, et à l’Export au Royaume-Uni : je suis Bilingue.

Je travaille actuellement dans les Micropieux et les Injections, précédemment dans les Pieux, les Soutènements, et le Renforcement de sol.

Je développe aujourd’hui l'activité de l'entreprise Chanin BTP, notamenet en Ile-de-France.

Je sélectionne et étudie les dossiers pour apporter une solution pertinente et économique à nos clients : je fais le prédimensionnement et les études de prix. Je rédige et fait le suivi de nos offres, puis effectue la négociation commerciale et contractuelle, suivi de la relation client, etc... Mon rôle consiste aussi à développer notre portefeuille-clients, à faire le reporting commercial et prévisionnel d'activité à la Direction.

Mon réseau de clients (Entreprises Générales, Promoteurs etc…) et de partenaires (Géotechniciens, Maitre d’œuvre) ainsi mes 8 années d’expérience dans ce secteur me permettent d’être rapidement efficace d’un point de vue commercial et de pérenniser une activité.



With a background in Ground Engineering, I am specializing in Bid Management and Business development for Deep Fondations. Previously in the UK, I now work in France for the piling industry. I also worked in the ground improvement industry to develop a new business in England. Thanks to advanced business skills and a good technical knowledge, my role today is to get new works contracts for the French Branch of Franki Foundations (Bessix Group) called Atlas Fondations.



Mes compétences :

Géologie

Géotechnique

Génie Civil

Ingénieur

Commerce

Géophysique

Fondations profondes

Export