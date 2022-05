Le projet ACTUEL, un musée de l'informatique et du numérique en FRANCE nom de code #MINF. Il est conçu comme un réseau d’espaces physiques d’ancrage, de diffusion et de valorisation du patrimoine informatique et numérique, distribué en différents « Lieux » répartis sur le territoire français.



ACONIT est l'association grenobloise qui se consacre à la conservation, la restauration et la valorisation des objets témoins de cette histoire. L'association gère un des plus grands ensemble de collections de machines anciennes d'Europe (2000), mécanographie, ordinateurs, micro-ordinateurs et périphériques,avec près de 10000 livres et notices associées et autant de logiciels.



ACONIT organise et anime des rencontres sur l'histoire de l'informatique, mène des actions pédagogiques en lien avec les écoles.Elle produit et participe à diverses expositions de diffusion de la culture scientifiques.Un espace de conservation et de présentation du patrimoine informatique avec un site remarqué de diffusion des connaissances scientifiques.



ACONIT agit pour la création d'un "Musée" National de l'Informatique espaces... de conversation entre générations grâce aux hommes et aux créations à la source de ces innovations.



R & D for a museal structure about software and hardware.



2011 a été notamment marquée par la mise en place d’une réflexion autour de la création d’un Musée Virtuel, avec la constitution d’un Conseil scientifique présidé par Jean-Pierre Verjus, qui a su réunir autour de lui chercheurs et spécialistes. 2012 s’annonce tout aussi riche en réflexions, animations et colloques. Contact : Philippe Duparchy, tél : 0630105843 president@aconit.org



Mes compétences :

Innovation

Informatique

Partenariats

Environnement