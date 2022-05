Philippe DUPARD

Je conduis des missions de direction pour des entreprises engagées dans un programme d'innovation technologique, industrielle ou organisationnelle. J'apporte une ressource expérimentée et transitoire pour mener à bien leur programme. J'interviens sur le cycle complet de l’Innovation, depuis l’émergence d’une idée et de la construction du plan stratégique, jusqu'à l’ancrage dans les cycles de production ou l'installation chez les clients de l’entreprise.

En vrai manager, je m’assure que les équipes ont les compétences, les outils et les méthodes nécessaires pour s’approprier l’innovation. Je sécurise les objectifs de l'entreprise et optimise les temps et les coûts de mise sur le marché de l'innovation en intervenant sur les processus de développement.

Au cours de mon expérience de 30 ans, j'ai été Chef d'Entreprise, j'ai dirigé des équipes de R&D et de Production, dans les grandes entreprises comme Alcatel ou Thales, mais aussi dans des PMI de 100 à 150 personnes, dans des secteurs de pointe comme l'Aéronautique, les Télécoms, le Ferroviaire; le Médical, l'Automobile, l'Elevage, l'Industriel, la Recherche Scientifique, l'industrie minière.

J'aime aider les "Pèlerins" à trouver le "Bon Chemin".