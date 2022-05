Philippe DUPARD

Responsable de l agence MANPOWER CAEN BTP qui compte 4 collaborateurs spécialisés dans les metiers du Batiment et des travaux publics.

Nous recrutons en CDI/CDD et INTERIM des professionels du batiment gros oeuvre et second oeuvre débutants et confirmés, macons, coffreurs, bancheurs, ferraileurs, finisseurs, electriciens: batiment, reseaux; tertiaire. Plombiers, chauffagistes, peintres, menuisiers, étancheurs, couvreurs, bardeurs, etc.. Dans les travaux publics macons tp, conducteurs d'engins, .Nous intervenons sur CAEN et sa périphérie auprés de nos clients Artisans, PME, et Grandes entreprises