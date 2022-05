Philippe DUPRAT

Avec un parcours de responsabilités et d'expériences très diversifié, mon but est d'accompagner et d'anticiper les mutations de notre système sanitaire et social. Mon approche est à la fois systémique et pragmatique afin de relever les défis et saisir les opportunités, aux côtés des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, institutionnels ou industriels, professionnels ou clients. Utiliser leviers stratégiques et fertilisation croisée afin de promouvoir l'alliance entre humanisme et technologies: le chemin se fait en marchant.



Mes compétences :

Entrepreneuriat

Organisation

Economie de la santé

Direction de projet

AMOA

Gestion de la qualité

Politiques publiques

Management

Stratégie

Système d'information

Valorisation des données