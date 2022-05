Je suis à la recherche d'un poste de commercial dans le bois.Après plus de 30 ans passées à encadrer des équipes de production et une formation commerciale(ipc bois),j'ai travaillé sur le marché portugais,sur le nègoce de bois brut et sur la gsb dans le sud .Je souhaite continuer dans la partie commerciale compte tenu de ma bonne formation technique.



philippeduprat@orange.fr



Mes compétences :

Adaptabilité

GSB

Portugais