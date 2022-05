Bonjour,

Philippe DUPRAT 30ans après avoir obtenu mon bac STI (Génie civil), je me lance dans un BTS géomètre toographe, que je suis en alternace dans un cabinet de GE dans les landes.



Fort de cette première experience et mon diplome obtenu je me lance dans la vie active dans un cabinet GE, sur Bègles (33) GEO AQUITAINE, bureau ou j'apprendrai les rudiments du métier et où je resterai 5 années.



Ensuite j'intègre dans un soucis de changement et d'évolution la société GEOMESURE, ou je prends les commandes d'un poste d'ingénieur support (statut technico commercial), ou je gère la formation les utilisaturs sur des appareils et logiciels liés à la topographique.

Une expérience forte que j'occuperai pendant 4 ans.



Puis je retourne à ma vocation première, à savoir le cabinet de géomètre dans la sté C.E.A.U, endroit ou je suis depuis 03/2010, et ou je compte bien valider un certain nombre d'acquis en obtenant mon diplome de GEOMETRE EXPERT FONCIER.



Mes compétences :

Ingénierie

Windows Mobile

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Global Positioning System