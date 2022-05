Philippe DUPUIS

J'ai occupé durant vingt-cinq ans des fonctions d’encadrement, pour lesquelles j'ai pu mettre à l'épreuve mes capacités à diriger une équipe, de gestion et d'organisation, ainsi que mon goût particulier pour le terrain et le management de collaborateurs.



Mon expérience au sein de ma propre société de transport et ensuite de la société TRANSCOM m'a permis d'acquérir un solide savoir-faire dans la supervision des transports routier de marchandises. Mes fonctions m'ont aussi amené à gérer l'approvisionnement, la gestion de la clientèle, des expéditions, du stockage, des ressources humaines.



Enfin, j’ai, de par mon caractère et mes activités, toujours eu le souci d’un service de qualité ce qui me pousse naturellement à faire les efforts nécessaires pour atteindre, et même dépasser, les objectifs qui me sont fixés en interne ou en externes par les clients.