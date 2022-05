Philippe DUPUIS

INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL EQUIPEMENTS ET SERVICES



Suivi et développement d'une clientèle Carrière, Industrie minérale, Papéterie, Cimenterie, Sidérurgie…



> Vente de Pompes à liquides chargés.

> Vente de pièces de rechange pour Broyeurs Cribles et Pompes à liquides chargés.

> Vente de services associés aux équipements : Contrats d'entretien, extensions de garantie, formations, expertises process.



Avec de plus de 20 ans d'expérience je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à ma carrière je compte bien faire profiter la société qui m'accueillera de tout le vécu accumulé au contact des milieux de l'industrie mécanique chimique pétrochimique agroalimentaire mais également dans celui de la construction et du TP.



Mes compétences :

Négociation

Vente

Gestion de projet