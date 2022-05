Philippe DUPUIS

Mon Parcours



6 ans en cabinet comptable, m'ayant permis d'acquérir un excellent bon niveau technique, tant en expertise comptable, qu'en audit et en contrôle interne, tant sur des micro dossiers que des gandes sociétés. Compétence en suivi de dossier social, juridique et fiscal. Je maîtrise par ailleurs la consolidation et les normes IFRS. Je suis titulaire du diplôme d'expert comptable.



10 ans en entreprise en tant successivement que chef comptable puis directeur financier et contrôleur financier. J'ai travaillé dans l'industrie près de 4 ans (Highwave Optical, Lannion 22), dans les services près de 6 ans (Asfo d'Armor,22, Sportfive 92).



Expérience d'une Start Up en plein Boom (Highwave)

Expérience d'une mise en place de système d'exploitation ERP SAP R/3 (Highwave-Sportfive)

Expérience d'une société côtée (Highwave)

Expérience d'un grand groupe avec reporting J+5 (Sportfive - Highwave)

Management d'équipes jusqu'à 10 personnes.

Anglais Courant

Espagnol lu, parlé , compris