Arnaud VERNOTTE

Ingénieur débutant en 2010, je fais mes armes en tant que consultant informatique dans le domaine de la paie/RH. J'interviens sur des projets d'évolutions et de maintenance des systèmes informatiques des ressources humaines de grandes entreprises françaises (Adecco, APRR, Ville de Lyon,...).

Je diversifie mes compétences en travaillant successivement sur trois logiciels : HRAccess, SAP et TeamsRH.



En 2016, je quitte le monde du consulting pour une reconversion qui m'apporte davantage de relations humaines : celui de l'enseignement.



Je débute en tant que maitre auxilliaire au lycée ORT (Lyon 8ème) puis au collège/lycée Immaculée Conception à Villeurbanne. Je passe et réussit le CAPES en 2018 et effectue mon stage dans ce même établissement durant un an en mathématiques.

Je déménage en Isère en 2019 et enseigne actuellement sur deux établissements : le collège St Joseph (Bourgoin Jallieu) et le Lycée St Marc (Nivolas Vermelle).



En dehors de mon activité professionnelle, je suis passionné de musique. Je pratique 3 instruments de musique, je joue dans un groupe dans la région lyonnaise depuis 3 ans.

J'apprécie également le sport : je pratique le football, la natation, le ski, le VTT.

Je suis arbitre de football (niveau District).

Après une dizaine d'années passées comme bénévole secouriste à la Croix Rouge française comme équipier, chef d'équipe et de dispositif de secours, puis en tant que formateur, je poursuis mon aventure depuis 2019 au sein du SDIS 38 en tant que sapeur pompier volontaire, affecté à la caserne de Nivolas Vermelle.





Mes compétences :

Ressources humaines

HR Access

Système d'information

SAP HR

LabVIEW

UNIX

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,...)

Linux

Teams RH

Formation pour adultes et enfants

Secourisme

Travail d'équipe