Philippe DUQUENOY

DUQUENOY Philippe

née le 07/02/1968

Marié deux enfants



Le courtier d’assurances est un intermédiaire qui met en relation son client (l’assuré) et un assureur de son choix (compagnie d’assurance, mutuelle,organisme de prévoyance).

Mandataire de l’assuré, son rôle est de mettre en rapport toute personne physique ou morale désirant s’assurer avec une société d’assurances en vue

de la couverture d’un ou de plusieurs risques.

Cette activité consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats

d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. (art L 511-1Code des Assurances)

Ses clients peuvent être des particuliers, entreprises, associations…

Il prépare la conclusion des contrats, aide éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Il est considéré comme un commerçant qui fait à titre principal des actes d’entremise dont le caractère est commercial ; c’est à ce titre qu’il dépend du

Registre du Commerce et des Sociétés.

A la différence de l’Agent général d’assurances, le courtier est amené à travailler avec plusieurs entreprises d’assurances de son choix.



a la base d'une formation de carrosier, niveau CAP (1982-1985)LEPI Epluche 95310 ST OUEN L AUMONE.



Artisan commerçant (1986-1997), plomberie chauffage, vente et installation de cheminée, d'adoucisseur d'eau, de cuisine équiper, d'alarme.

Etudes et réalisation de financement auprès d’organisme de crédit.

Formation de commerciaux au divers produis, et divers méthodes de ventes.

Suivi commercial, planning des commerciaux, planning des installateur.



Commercial, mandataire d'assurances (1997-2001),Vente de prestations de services auprès de clients PME-PMI

Garant de la réalisation des objectifs.

Recrutement et encadrement des collaborateurs .



Courtier d'assurances, creation du cabinet A.C.I. de

(2001-2006)recrutement, formation, acompagnement et suivie de collaborateurs, vente du cabinet.



Courtier d'assurances, creation du cabinet A.J.E. de

(2006-2010)recrut, formation, acompagnement et suivie de collaborateurs.



Mes compétences :

Commercial

Travailler en équipe