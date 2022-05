Philippe DUQUERROY

Directeur administratif et financier et spécialiste du contrôle de gestion avec une expérience de 20 ans dans un grand groupe de BTP, j'ai acquis des compétences dans les domaines du management, de la conduite de projet, de l'audit et de la formation en France et dans des pays anglophones.





Mes compétences :

Adaptabilité

Aide à la décision

Audit

Contrôle de gestion

Formation

Management

Management d'équipe

Reporting

Sens du service

Transmission

Transmission du savoir