Philippe DURAND

Agé de 53 ans et père de trois enfants, je suis dans l'assurance depuis 1992. Toujours comme chargé de clientèle. J'ai découvert ce métier passionnant et humain en tant que client d'une agence PFA pour laquelle je suis devenu salarié grace à son agent qui avait trouvé en moi des qualités commerciales. Suite à un licenciement économique dû à un changement d'agent, j'ai rebondi dans une Agence AXA (ex UAP) avec pour mission de développer le porte feuille "Assurances des personnes". Deux ans après, l'agent ouvrait un deuxième point de vente dans une commune de 1200 habitants et m'en donnait la responsabilité. Depuis cette agence gère plus de 600 clients.



"Etre proche du client, l'accompagner dans ses démarches et savoir se mettre à sa place" est ma devise pour réussir dans ce métier.



Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Organisation

Ténacité