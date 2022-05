Philippe DURAND

Passionné de web et de SEO, cela fait 11 ans que j'exerce ce passionnant métier de chef de projet web marketing. J'ai le goût de la performance et m'assigne à ce que mes clients en aient pour leur argent !

Mes champs d'action :

- Maitrise d’ouvrage pour la création/ refonte et le référencement de site WEB

- AB testing des pages, actions correctives pour améliorer le taux de transformation

- Formation et dispense de cours en Ecole / Université

- Encadrement de chefs de projet













Mes compétences :

Référencement naturel

Google analytics

Netlinking

Référencement payant

SEO

Optimisation

Référencement

Search Engine Optimization

Gestion de projet web