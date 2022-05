Philippe DUVAL

Passionné par le domaine de l'informatique depuis toujours, et particulièrement par l'aspect développement d'applications et gestion des réseaux, je suis actuellement étudiant en DUT Informatique.



Je souhaite étendre mes horizons et ne pas me limiter à l’environnement universitaire en recherchant un stage de fin d'études à l'étranger.



A la suite du DUT Informatique, j'ai pour objectif de poursuivre mes études en école d'ingénieur.



Mes compétences :

CSS 3

HTML 5

MySQL

C

C#

Unity 3D