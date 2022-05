Quentin GALLIOU

Etudiant en première année d'IUT Informatique.



Concernant ma seconde année de DUT, je vais m'orienter vers une formation en alternance. Cela me permettra d'avoir une double formation entre une entreprise et l'IUT.



Mes compétences :

Secourisme

OpenOffice

Arduino

Gantt

LibreOffice

LaTeX

Penetration test

Content Management System

Shell

JavaScript

Python

Java

AWK

PostgreSQL

C

Bash

Google Drive

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Microsoft Windows

GNU/Linux