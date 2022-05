Fort de mes 21 ans d’expériences en Charpente métallique, couverture et bardage, je mets à votre service mon expertise et mon réseau pour chiffrer et réaliser vos besoins jusqu’ à la réception de chantier.

Homme de terrain je suis là pour trouver des solutions à vos problématiques et vous accompagner jusqu’à la réalisation de vos ouvrages.



Mes compétences :

Gestion de projet

Construction

BTP

Bâtiment

Management

Logistique

Charpente métallique