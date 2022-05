Philippe ECHASSERIEAU

Mon leitmoiv : l'amélioration continue.

Depuis plus de 25 ans je travaille dans les ateliers de production.J'ai commencé comme chef de groupe, pour être aujourd'hui responsable de production.Mes passages dans services contrôle et Méthodes ont complété mes connaissances de la gestion d'atelier.

Manager, je suis à l'écoute des femmes et des hommes de mon équipe en les aidant à progresser vers un objectif commun.



Mes compétences :

Méthodes résolution de problème.

Microsoft Excel

Animation des équipes de production et management

Mesure Temps Méthodes (MTM2)

5 S

Maîtrise des référentiels ISO 14001, ISO 9001.

Programmation WEB (PHP/Mysql/Javascript)