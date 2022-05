Philippe Edmond LEROY

Psychologue du travail intervenant sur le champ de l’éducation et de la formation développant une expertise d'études et de conseil qui touchent au TRAVAIL des acteurs de la formation: le travail des enseignants et des formateurs dans leur contexte professionnel;le travail des élèves comme des apprentis selon leurs profils d'apprentissage.La base méthodologique est de traiter comme indissociables quoi apprendre? comment l'apprendre? et aussi comment l'enseigner? les savoirs a définir: savoirs de contenu de formation pour le développement des compétences (quoi enseigner ?) - savoirs de la didactique professionnelle (comment enseigner ?) et savoirs sur les méthodes d'apprentissage adaptées aux contenus et aux profils (comment apprendre ?) .c'est le but de "psycomeduc" d'aider au professionnalisme des acteurs et en particulier aux étudiants en psychologie qui s'orientent vers ces métiers.



