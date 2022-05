Olivier LEROY

« La tête dans les étoiles et les pieds sur terre ».

"Les choses appartiennent à ceux qui les rendent meilleures" - Bertold Brecht



La communication et la compréhension de l’humain sont mes principaux moteurs.

Pendant 18 ans j’ai travaillé au développement de marques de produits de grande consommation, dans les équipes Marketing de 3 grands groupes anglo-saxons.

J’ai ensuite opéré un premier virage vers les RH en 2007, où je suis devenu consultant dans un cabinet de recrutement.

En parallèle je me suis investi dans une association accompagnant des cadres en repositionnement professionnel, l'Avarap.

Et j’ai décidé en 2010 d’en faire mon activité principale en rejoignant l’équipe de VERSION ORIGINALE parce que j’ai compris que ce qui m’anime vraiment, c’est aider les autres à réussir.



Mes compétences :

Networking

Outplacement

Marketing

Recrutement

Coaching

Accompagnement RH

Formation