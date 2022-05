Olivier LEROY

Architecte Chef de projet

libéral en collaboration



Depuis octobre 2017 Chef de projet Agence DLA Paris ( 75 )

04/2017 à 10/2017 Chef de projet Agence matière d’espaces Choisy le roi ( 94 )

10/2016 à 04/2017 Chef de projet Agence Anne Carcelen Paris ( 75 )

10/1998 à 10/2016 Chef de projet Agence A’DAO Architecture Rennes ( 35 )



Missions Gestion des projets dans l’intégralité de la mission, prise de contact avec les clients, accueil, réunion de synthèse, analyse des besoins et des moyens

Travail en équipe, encadrement, organisation des réunions et des suivis de chantiers,

synthèse avec les bureaux d'études, bureaux de contrôle, les services de l’Etat et tous les intervenants

Production et suivi des projets du Diag au DOE - Pièces écrites / graphiques - Concours - 3D – Animation

Choix des matériaux, textures - Pré-études techniques



Logiciels Allplan expert (20 ans d'expérience), Maquette numérique, travail en 3D, Images

Production de plans, d’images, d'animations.

Photoshop courant / Autocad

Bureautique MS : Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Libre Office



Obtention du diplôme d’Etat et de la HMONP, en formation continue pendant l’activité salariée

2009 / 2010 Architecte DE HMONP Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ( 34 )

2005 / 2009 Architecte DE Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ( 44 )

D'octobre 1995 Projeteur infographiste Rennes ( 35 )

à octobre 2010 Gestion de projets : Conception – Exécution – Chantiers

09/1994 à 10/2015 Projeteur

Chantier naval / Bureaux d'études Saint-Nazaire ( 44 )

1990 / 1994 1er cycle Architecte DPLG École nationale supérieure d'architecture de Rennes ( 35 )



Mes compétences :

Architecte

Chef de projet

Logement collectif

Logement individuel

Industrie

Tertiaire

Sport

Enseignement

Logiciel CAO DAO 3D ALPLAN

Logiciel photo Photoshop

CAO DAO 3D