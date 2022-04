Antoine JEANJEAN

Après un double diplôme obtenu à l'ISIMA et à l'université d'Oklahoma (USA), j'ai rejoint en 2004 l'équipe de recherche de Bouygues SA, le e-lab où j'ai mené pendant 6 ans un travail de consultant en Recherche Opérationnelle. Les 3 dernières années au e-lab, j'ai été amené à faire une thèse en parallèle de mon travail, au L.I.X. soutenue en octobre 2011 sur des sujets d'optimisation pour la construction et la logistique ( "Recherche locale pour l'optimisation en variables mixtes : méthodologie et applications industrielles" ). En juin 2011, j'ai rejoint la start up Recommerce Solutions, co-créée en 2009 avec 3 associés. Recommerce développe des solutions technologiques et logistiques innovantes de rachat et de revente de produits électroniques d'occasion (en ligne ou en points de vente). En plus du service MonExTel.com, Recommerce Solutions développe les services de recyclage en marque blanche pour Bouygues Telecom, Recycler.fr, Virgin Mobile, NRJ Mobile, Afone Mobile...



Spécialités : Recherche Opérationnelle, prévisions, simulation, pricing.



Site perso : http://www.antoinejeanjean.fr



Site Recommerce Solutions : http://www.recommerce.com



Mes compétences :

Informatique

Optimisation

Peinture

Planification

Prévision

Recherche

Recherche Opérationnelle

Simulation

Statistique