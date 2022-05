Gestion magasin Ameublement spécialisé dans la literie et le canapé.

Gestion de plusieurs magasins et du personnel.

Achat. Ventes. Publicité. Mise en place des produits. Gestion de stock et des approvisionnement.



Mes compétences :

Vendeur

Acheteur

Informatique

Livreur

E-commerce

Comptabilité