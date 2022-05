Philippe EVRARD

Je peux intervenir professionnellement dans trois domaines



Le développement touristique et le conseil aux collectivités et aux particuliers - 30 ans d'expérience dans ce domaine dont 20 ans au Comité départemental du tourisme de la Loire Atlantique.



L'animation dans le domaine de la nature et de l'environnement - photographe, naturaliste et spécialiste en herpétologie.

co-auteur d'un ouvrage sur les amphibiens et reptilesde France aux éditions Belin.



La musique - harmoniciste blues country rock depuis 40 ans - 15 ans dans le groupe de Chicago blues "Cool drivers" dans la région Nantaise.



Mes compétences :

Conseil

Herpétologie

Interprétation

Mise en réseau

Nature

Photo

Tourisme