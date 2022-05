Philippe FABRE

Je suis gérant de la société INNOV'ENTS que j'ai créé voilà 4 ans. INNOV'ENTS se positionne dans le secteur de l'événementiel, et se concentre plus précisément dans une activité de prestataire d'animations innovantes.



Que ce soit sur des animations commerciales, pour des cocktails, des lancements de produits ou de saison, des séminaires, des arbres de Noël, du Team Building, événements familiaux, ou autres événements, nous nous adaptons.

nous mettons à votre disposition plusieurs concepts innovants, variés et complémentaires pour apporter un peu de fantaisie, de surprise, de bonne humeur à vos clients ou collaborateurs.



Fort de notre expérience aux quatre coins de l'hexagone, sur des événements divers et variés, nous avons valorisé nos prestations tant qualitativement, qu' humainement, tout en proposant des options complémentaires.

Nous sommes capables de traiter maintenant de gros événements, comme nous l'avons fait pour le groupe TOTAL en décembre 2012, sur 2 soirées avec 1000 personnes à chacune d'elles, et avec 2 concepts en simultanée.



En fait, INNOV'ENTS possède à la fois, des concepts uniques, que des animations photos traditionnelles mais gérées selon notre philosophie, permettant ainsi de répondre à tous les budgets et de proposer des variantes.

A chacune de leur sortie, nos animations surprennent les participants de part leur nouveauté, leur interactivité, et leurs cotés ludiques et festifs.

On vous garantie une réelle plus-value sur votre événement !!!



* Un concept photo/carte animée : Après leur passage sur notre atelier, tous les participants se verront offrir immédiatement une carte animée holographique personnalisée avec leurs photos; cela change de tous les photocall du marché, avec à la sortie une photo classique ...



* Un concept vidéo : Dans ce cas, les participants repartent immédiatement avec un DVD sur lequel sera gravé un clip vidéo personnalisé selon leur prestation.



* Différents concepts "PHOTOCALL" permettant aux participants de repartir immédiatement de l'événement avec une ou plusieurs photos souvenirs personnalisées.

En jouant sur le décor, les accessoires, l'angle de prise de vue, un fond vert, la présence de "Mascottes" (Père Noël / personnages de Disney / …), de Célébrités, on peut décliner un "PHOTOCALL" en différents concepts.



Triple avantages et plus-values commun à nos prestations:



* En premier, des animations uniques, peu connues, qui attirent l'attention, amusent, surprennent, ludiques... Sourire, gaieté, et bonne humeur assurés !!!



* En second, un souvenir innovant, dynamique, attractif, personnalisé avec les photos ou le clip des participants, et offert dans les 2 minutes !!! Pérennité assurée du support.



* Un support de communication efficace et pérenne en recto / verso.



Nous pouvons adapter facilement nos différents concepts pour des animations commerciales en centres commerciaux, lors d'événements thématiques comme La Saint Valentin, La Fête des Mères, Halloween, Noël, ou même lors d'inauguration, d'anniversaires, de lancement de produits…

Nos animations et nos équipes agissent directement sur le développement du trafic et d'une ambiance conviviale.



En attendant de nouveaux concepts tout aussi surprenant que leurs prédécesseurs, si vous ne l'avez pas encore fait, contactez nous et innovez lors de vos prochains événements...

Effets garantis !!!









