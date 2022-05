Philippe FABRE

Domaines de compétences:

- SCM & Logistique

- Industrie: Enterprise Assets Management

- Retail: Intégration de solutions Front & Back-Office. Analyse des organisations, processus et SI.

- BPM/ Modélisation de Processus Métier (Secteur Retail)



Analyse de la performance, des processus des organisations et des SI dans le domaine du retail. Pilotage de projet d'intégration de solutions dans le domaine du Retail: phase de conception, intégration, conduite du changement.



Mise en oeuvre de solutions WMS; solutions Retail Back-Office & Front Office.



Développement d'une offre BPM Retail 2012



POC et projets de mise en oeuvre de la RFID (Tracking & Tracing).



Management d'équipes multi-culturelles et multi-intervenants (éditeur, intégrateur).



Bilingue Anglais-Français



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

GMAO

RFID

TMS

Transport

Business Process Management

Logistique

Informatique

Intégration

Management