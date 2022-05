Philippe FABRER

J’ai acquis des compétences en qualité d’organisateur, d’administrateur et de management qui me persuadent que ma polyvalence peut apporter une contribution intéressante dans vos services. A l’expérience précédemment évoquée s’ajoute une excellente connaissance de l’outil informatique et diverses compétences que mon « CV » vous détaillera.



Je suis bénéficiaire d’une obligation d’emploi (BOE) pour une invalidité de guerre et d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivré par la MDPH 33





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Responsable Securité des Systèmes d'Information -