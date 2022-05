Philippe FABY

Suite à ma formation universitaire et à ma spécialisation en Droit Public des Affaires j'ai intégrer des cabinets d'avocats et entreprises intervenant dans le domaine des services publics locaux: eau, assainissement, stationnement, déchets ménagers.

Riche de cette expérience et de cette spécialisation j'appréhende aujourd'hui avec aisance et de façon opérationnelle la problématique des contrats de partenariat avec les collectivités locales, les questions de droit privé et le secteur des sociétés d'économies mixte locales et des Collectivités locales.



Mon parcours professionnel est le suivant:



Depuis le 3/01/2011 Responsable juridique et assurances chez SPIE batignolles concessions

04/2005 - 31/12/2010 Juriste à la Direction Juridique du Groupe SEMARDEL (Société d’Economie Mixte d’Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales)

05/2002 – 02/2005 Juriste à la Direction Juridique du Groupe VEOLIA WATER SYSTEMS (Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT)

10/2001 – 03/2002 Juriste d’entreprise (CDD de 6mois) au Pôle Juridique de la Mutualité de la Fonction Publique.

03/2000 – 08/2001 Juriste (CDD de 6 mois) à la Direction Juridique du Groupe VINCI PARK (Groupe VINCI)

01/2000 - 01/2001 Juriste d’entreprise (CDD de 1 an) à la Direction Juridique du Groupe SAUR(Groupe Bouygues),

10/1998 – 10/1999 Juriste paralegal (Stage de 1 an) au Cabinet d’Avocats Matharan (Paris).



Mes compétences :

Juriste d'entreprise

Achats publics

Droit public

Marchés publics