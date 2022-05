Philippe FALTOT

Autodidacte, diplômé IUT génie mécanique, INS, DESS IEA, CNAM en productique

réalisations :

- réduction de 50% de budgets maintenance

- élimination du rôle de pompier pour les services maintenances

- augmentation de 61% du volume produit hors investissement

- diminution de 27% des heures main d'oeuvre hors investissement

- modernisation d'usines (papeteries, plasturgies, presses) en 1995, 1997, 1999, 2010 dont un projet US de 24M€ , et dernièrement Indonésie à Java > 100 M$

- élaboration , contrôle et gestion du projet de A à Z avec la qualité requise

- mise en place du JAT ( 8h à 30 secondes en 2005)

- augmentation de 23% des rendements productiques

- réduction de 55% des temps de montage des presses pour Siemens VAI/Michelin USA SC (économie de 5 semaines, CA généré de 10 M€)

- élimination définitif des problèmes de fuites et de fonctionnement hydrauliques

- création de Royale Rent Cars, passé en SA

- consultant en maintenance et projets de construction/montage d'usines

- formateur en hydraulique, froid et conditionnement d'air



Mes compétences :

Maintenance

Gestion de projet

Organisation