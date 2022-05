Philippe FAUCHER

Gynecologue-obstetricien, spécialisé dans la contraception,l'interruption volontaire de grossesse, l'infection par le VIH chez les femmes , la pathologie cervico vaginale et l'infection par HPV



Secretaire général de l'association REVHO ( Reseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie )



Enseignant dans le Diplôme Universitaire « MST/VIH EN FRANCE »



Enseignant dans le Diplôme d’Université « Cours International sur Infection à VIH et autres IST dans les pays à ressources limitées »



Enseignant dans le Diplôme Inter Universitaire "Colposcopie et pathologie cervico vaginale "



Enseignant dans le Diplôme Inter Universitaire "Régulation des Naissances"



Mes compétences :

gynecologie

obstétrique