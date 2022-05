Philippe FAUCHER

Quinze années d'expérience dans le business international de produits chimiques (commodités et spécialités) et d'intermédiaires avancés pour l'industrie pharmaceutique et les sociétés de chimie fine.

Négociation avec des grands comptes et rédaction et signature de contrats mondiaux.

Management de forces de vente internationales (Product managers).

Réalisation de programmes de développement pour la vente de nouvelles molécules respectant l'environnement.

Mise au point de stratégies marketing.

Connaissance approfondie du monde de la chimie et de ses industries connexes.



Mes compétences :

Business

Consultant

Développement

Grands comptes

Industrie chimique

Management

Management d'équipes

Responsable grands comptes

Stratégies de développement

Vente