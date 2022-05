Philippe FAUCHEUX

Cadre territorial au sein de la Ville de Grenoble, j'assure depuis 2012 la responsabilité du service éducation jeunesse des secteur 4 et 6 de la Ville de Grenoble. Éducateur spécialisé de formation j'ai assuré pendant 8 ans la direction de l'association et de la coopérative d 'insertion (EPIS/EPIBAT) , puis créé et dirigé 4 ans ABSISE (association fédérant les bailleurs sociaux de l'ISERE, créé le GEIQ 38 (groupement des entreprise pour l'insertion et la qualification. Recruté en 1995 comme chef de projet politique de la Ville sur les quartiers de la Villeneuve et du Village olympique , j'ai ensuite occupé successivement les fonctions de chef de projet sur la quartier Teisseire puis assuré la responsabilité du service Développement Social Urbain au sein de la Ville de Grenoble et enfin celle du service Jeunesse et Vie Associative .