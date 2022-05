Philippe FAURE

Bonjour,



Je suis un parisien né en 1963 qui dirige une société spécialisée dans le "développement des professionnels de l'immobilier" qui se nomme Multiscore TGS et existe depuis 35 ans (je l'ai reprise il y a 9 ans); nous mettons en place des actions de coaching, recrutement, formation pour les agents immobiliers, administrateurs de biens, promoteurs.

Auparavant j'étais DGA de la filiale de services immobiliers de BNPPARIBAS jusqu'en 2005, DGA de Foncia (2002-2005) et directeur commercial du réseau ORPI (entre 1998 et 2002).

J'aime l'aspect à la fois stratégique et pragmatique des organisations et n'ai jamais accepté de consacrer mon temps à gérer mon "plan de carrière" en faisant de la politique interne à l'entreprise.

J'ai donc choisi la liberté de paroles et d'actions en menant avec les consultants Multiscore TGS et mon équipe des missions concrètes apportant une véritable plus value à nos clients loin des discours généralistes ou gourouisant de certains consultants.

j'aime accompagner nos clients sur la durée, ce qui est presque toujours le cas pour mesurer les effets des actions menées et les améliorer.

L'important et le seul plaisir sans cesse renouvelé est pour moi celui des rencontres, les métiers n'étant qu'un support à celles-ci.



Mes compétences :

professeur d'education physique