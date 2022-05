Philippe FAVARON

Après une carrière axée sur le commerce et le négoce en nouvelles technologies, m'ont été naturellement ouvertes les portes du conseil.

Passionné depuis de nombreuses années par les enjeux liés à la cybersécurité, mais aussi par la passion du dressage d'animaux à des fins professionnelles, j'ai lié ces deux passions et ai rejoint la sureté et sécurité cynophile.

J'ai donc décidé de valider en Avril 2017, deux titres professionnels :

ASCCI : Sécurité cynophile auprès des entreprises de sécurité du secteur.

ACSD : Sureté cynophile que j'exerce au sein de ma société K9CS.



Mes compétences :

Prévention des risques

Détection & Intervention Cynophile

Audit

Government Legislation