Philippe FAVARON

CLINIC PC :

Une PME au service de PME, TPE, Professionnels de santé ...



Deux premiers constats nous a convaincu de notre démarche :



- Nous avons observé que bon nombre de structures de taille modeste à moyenne considéraient l'informatique comme un sujet nécessaire, mais ne percevaient pas ceci comme un véritable outil pouvant accroitre la productivité, offrir un meilleur service à ses propres clients ou patients et donc..... Gagner en profitabilité.

- Les outils et les services utilisés sont souvent obsolètes, hétérogènes et peu adaptés, car n'ayant pas suivi l'évolution de la structure et de ses besoins.



En clair.... On change lorsque cela ne fonctionne plus... Après être resté un temps sans pouvoir exercer....



Résultat :

Stress

Perte d'exploitation

Insatisfaction des utilisateurs et des clients, etc...



Nos objectifs :

​- Analyser le niveau d'adéquation entre les réels besoins de l'entreprise et son outil informatique : Matériels, logiciels et services (sécurité, sauvegarde, infogérance, etc..).

- Proposer un outil homogène, simple d'usage, rationalisé et efficient tant en investissement, qu'en location financière ou LOA.

- Mettre à votre service, nos compétences et notre disponibilité, tout autant sous forme d'intervention ponctuelle qu'au travers d'un contrat de maintenance.



Bien entendu cette dernière forme de collaboration nous permet d'anticiper sur les éventuels dysfonctionnements ou indisponibilité de votre informatique.



