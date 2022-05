Philippe FAYARD

Www.enerpsy.com

Tout au long d’un parcours professionnel allant du monde artistique à la gestion d’entreprise commercial, j’ai eu à coeur d’aller explorer les différents aspects de mon espace intérieur. C’est ainsi que je me suis rendu au Québec pour y suivre différents ateliers sur la naissance et la renaissance ou encore au Pérou pour me découvrir plus en profondeur au milieu de la forêt Amazonienne.

Toutes ces expériences n’étaient que des ponctuations sur le chemin du développement personnel que je parcours depuis l’âge de 25 ans.

Et puis un jour vint où il m’a semblé important, à mon tour, d’accompagner, comme je l’ai été moi même depuis toutes ces années. J’ai donc entrepris de me former à la Gestalt Thérapie auprès de l’IFFP. En parallèle, je me suis intéressé à l’énergie, me conduisant à être également enseignant Shutaido ( art énergétique ).

Désormais riche de toutes ces expériences, j’accompagne les personnes désireuse d’aller éclaircir des espaces de leur existence où elles se sentent dans l’inconfort.

Ensemble nous pouvons explorer et découvrir ce qu’il se cache derrière les maux et les mots.



Mes compétences :

Coaching

Accompagnement au changement