Bonjour,



Si vous souhaitez me contacter, c'est avec plaisir que je reste à votre écoute.



Mon implication dans le secteur médico-social et mes expériences fortes passées, en particulier dans les activités du transport routier de marchandises, de la maintenance industrielle et entretien des sites pétrochimiques, de la restauration collective me confortent dans l'idée que l'efficacité nait toujours dans la force d'une équipe.

Nous sommes et développons de l'énergie. Partageons-la !



Philippe FAYOLLE



Mes compétences :

Audit

Restauration

Enseignement

Logistique et services généraux